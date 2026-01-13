ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Президент Кубы сделал заявление на счет переговоров после угроз Трампа

Вторник 13 января 2026 00:06
UA EN RU
Президент Кубы сделал заявление на счет переговоров после угроз Трампа Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Гавана на данный момент не ведет никаких переговоров с правительством США после угроз главы Белого дома Дональда Трампа касаемо суверенитета осторова и его призывов заключить сделку.

Об этом сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель, предедает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Никаких переговоров с правительством США не ведется, за исключением технических контактов в сфере миграции", - написал Диас-Канель.

На счет его заявлений о переговорах в сфере миграции, стоит отметить, что кубинский глава также публиковал в Х критику новой миграционной политики адмиристрациии Трампа. Речь идет о последствиях решений, когда Штаты прекратили действие миграционных программ для кризисных стран, среди которых оказалась и Куба.

Как известно, накануне Диас Канель жестко раскритиковал призывы Трампа заключить сделку с Вашингтоном, тем более последний пригрозил, что это нужно сделать "пока не поздно".

А именно кубинский лилер заявил, что внешнее давление неприемлемо для острова, и Куба является свободным, суверенным государством, "которому никто не имеет права навязывать решения".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что на Кубу больше не попадут "нефть и деньги" (от Венесуелы - ред.), а Гаване нужно "заключить сделку, пока не поздно".

РБК-Украина сообщало, что после спеоперации в Венесуеле 3 января, когда военные США захватили президента страны Николаса Мадуро с его супругой, Трамп намекнул, что "следующей может стать Куба".

На следующий день после спецоперации госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал кубинский режим и подчеркнул, что "у них большие проблемы", очевидно, подразумевая управленцев островом.

Отметим, что Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса. Среди решений адмистрации Трампа на счет острова - усиление санкционного давления. Более подробно о взаимоотношении стран и планах Вашингтона по поводу страны - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Куба Дональд Трамп
Новости
В Британии назвали условие, при котором отправят войска в Украину
В Британии назвали условие, при котором отправят войска в Украину
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году