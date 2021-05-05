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Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

Автор: РБК-Украина

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил правительство страны в отставку. Ранее глава государства призвал не допустить продолжение вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.

Отмечается, что Жапаров 5 мая подписал указ “О кабинете министров Киргизской Республики”. С момента подписания документа действующий состав правительства считается ушедшим в отставку.

При этом указ президента страны постановил преобразовать правительство страны в кабинет министров, который считается правопреемником отправленного в отставку правительства. Документ также изменяет структуру Кабмина Киргизии.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В пресс-службе президента страны уточнили, что ранее Жапаров подписал Конституцию Киргизии, принятой на референдуме 11 апреля. Внесенными изменениями в Основном законе страны устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Напомним, на фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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Новости Украины Киргизияотставкаправительство