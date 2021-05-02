Президент Киргизии призвал не допустить продолжения конфликта с Таджикистаном

Киргизия и Таджикистан не должны допустить продолжения вооруженного конфликта на границе межу странами. Если он обострится, обе стороны понесут еще большие потери.

Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении .

"Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны", - сказал Жапаров.

При этом он отметил, что 28-30 апреля для народа Киргизии "стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби".

"Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", - заявил он.

Жапаров сообщил, что он дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ", - отметил он.

Президент Киргизии сообщил, что потребовал от вооруженных сил не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми.

"Если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей", - сказал он.

Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.