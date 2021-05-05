Президент Киргизії відправив у відставку уряд країни

Відзначається, що Жапаров 5 травня підписав указ "Про Кабінет Міністрів Киргизької Республіки". З моменту підписання документа чинний склад уряду вважається таким, що пішов у відставку.

При цьому указ президента країни постановив перетворити уряд країни в Кабінет міністрів, який вважається правонаступником відправленого у відставку уряду. Документ також змінює структуру Кабміну Киргизії.

Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

У прес-службі президента країни уточнили, що раніше Жапаров підписав Конституцію Киргизії, прийнятої на референдумі 11 Квітня. Внесеними змінами в Основному законі країни встановлюється президентська форма правління, новий порядок формування органів виконавчої, законодавчої та судової влади.