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Президент Ірану не бачить потреби в карантині через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 13:58
Президент Ірану не бачить потреби в карантині через коронавірус
Фото: Хасан Рухані (facebook.com/MIDRussia)

Рухані закликав не вестися на "чутки" про коронавірус

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що не бачить потреби у введенні карантину в містах, де зафіксовано спалахи коронавірусу COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранську державну газету в Twitter.

За словами Рухані, наразі немає потреби ухвалювати рішення щодо введення карантину в уражених коронавірусом містах, а населення Ірану не повинне вестися на "чутки" про хворобу, які нібито поширюють Сполучені Штати Америки.

"Коронавірус не повинен перетворюватися на зброю для наших ворогів, щоб зупинити роботу і виробництво в нашій країні", - сказав Рухані на засіданні уряду.

Президент Ірану не бачить потреби в карантині через коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість померлих від коронавірусу в Ірані зросла до 19 осіб. Сьогодні іранська влада підтвердила ще 4 смертельні випадки, пов'язані з коронавірусом COVID-2019. За останню добу було зареєстровано 44 нових випадків зараження.

Також РБК-Україна писало, в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я та депутат іранського парламенту. У обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

Крім того, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Іран може приховувати від світу вкрай важливу інформацію щодо поширення коронавірусу в країні. Помпео додав, що Іран за кількістю смертельних випадків від коронавірусу - на другому місці після Китаю.

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