Президент Ирана не исключил переговоров с США в случае снятия санкций

Президент Ирана Хасан Роухани не исключил переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В любое время, как они прекратят притеснять иранскую нацию, откажутся от своих санкций и будут привержены своим обязательствам, они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули, подобный путь для них не закрыт", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки могут вступить в переговоры с Ираном, если иранские власти сами этого захотят. В частности, Трамп выразил уверенность в том, что Иран хочет вести переговоры.

Добавим, что глава МИД Ирана Мухаммед аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки

Как известно, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

Тегеран детально проинформировал о деталях своего решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.