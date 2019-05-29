Президент Ірану не виключив переговорів з США у разі зняття санкцій

Президент Ірану Хасан Роухани не виключив переговори з США, якщо Вашингтон зніме санкції з Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У будь-який час, як вони припинять гнобити іранську націю, відмовляться від своїх санкцій і будуть прихильні своїми зобов'язаннями, вони могли б повернутися за стіл переговорів, який самі покинули, подібний шлях для них не закритий", - сказав Роухані, чиї слова наводяться на його офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки можуть вступити в переговори з Іраном, якщо іранська влада самі цього захочуть. Зокрема, Трамп висловив упевненість в тому, що Іран хоче вести переговори.

Додамо, що глава МЗС Ірану Мухаммед аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки

Як відомо, Іран 8 травня оголосив про припинення виконання ряду пунктів СВПД щодо іранської ядерної програми - у частині, що стосується запасів збагаченого урану і важкої води. Тегеран заявив, що не вважає себе пов'язаним обмеженнями за ним.

Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.

В Ірані пояснили вжиті заходи порушеннями США ядерної угоди і введенням Вашингтоном санкцій проти Тегерана, а також нездатністю залишилися в СВПД членів належною мірою вирішити виниклі проблеми.