Ирак готов выступить посредником между США и Ираном

Фото: Мухаммед аль-Хаким и Джавад Зарифе (TRT)

В Багдаде не поддерживают антииранские санкции США

Глава МИД Ирана Мухаммед аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам аль-Хакима, Ирак поддерживает Иран и готов быть посредником между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

"Мы (Ирак - ред.) очень четко заявляем, что выступаем против односторонних действий, предпринимаемых Соединенными Штатами. Мы отстаиваем позицию Исламской Республики Иран", - подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Таким образом Иран хочет защититься от агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как писало РБК-Украина советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они совершат свою "первую ошибку". Иран может потопить американские авианосцы используя "всего две ракеты", которые являются их новым секретным оружием.