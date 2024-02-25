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Президент Грузії Зурабишвілі підтримала українців у річницю війни

Тбілісі, Неділя 25 лютого 2024 07:26
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Президент Грузії Зурабишвілі підтримала українців у річницю війни Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президентка Грузії Саломе Зурабишвілі підтримала українців у другу річницю повномасштабної війни з Росією.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабишвілі у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Watch.

"Минуло два роки, минуло два роки, але Росія не перемогла! Росія не змогла зламати Україну та вашу силу. Росії не вдалося розділити Європу та відокремити Європу від вас. Солідарність з вами одностайна, підтримка на вашому обличчі, а успіх та Перемога за вами!", - сказала президентка Грузії у зверненні

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Раніше ми писали, що Грузія відмовилася повернути Україні комплекси "Бук", які країна отримала під час нападу РФ у 2008 році.

До речі, у Грузії вигадали причину відмови передачі Україні "Буків".

Чому Грузія не допомагає у війні в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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