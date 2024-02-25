Президент Грузії Зурабишвілі підтримала українців у річницю війни

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабишвілі у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Watch .

"Минуло два роки, минуло два роки, але Росія не перемогла! Росія не змогла зламати Україну та вашу силу. Росії не вдалося розділити Європу та відокремити Європу від вас. Солідарність з вами одностайна, підтримка на вашому обличчі, а успіх та Перемога за вами!", - сказала президентка Грузії у зверненні

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Раніше ми писали, що Грузія відмовилася повернути Україні комплекси "Бук", які країна отримала під час нападу РФ у 2008 році.

До речі, у Грузії вигадали причину відмови передачі Україні "Буків".

Чому Грузія не допомагає у війні в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.