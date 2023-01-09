ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Грузії категорично відмовились повернути Україні комплекси "Бук", - дипломат

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 20:44
У Грузії категорично відмовились повернути Україні комплекси "Бук", - дипломат Фото: у Грузії категорично відмовились повернути Україні комплекси "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар тимчасово повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова.

За його словами, Україна зверталася до Грузії з проханням надати не тільки ЗРК. Також був запит на протитанкові комплекси Javelin, котрі Тбілісі отримала від американських союзників.

Касьянов зауважив, що США не лише одобрили передання своєї зброї. Американський уряд запропонував Тбілісі замінити комплекси на новіші. Однак в Грузії категорично від цього відмовились.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Бук Зброя в Україні
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії