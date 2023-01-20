ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому Грузія не допомагає Україні у війні: що кажуть у Саакашвілі

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 січня 2023 09:30
Чому Грузія не допомагає Україні у війні: що кажуть у Саакашвілі Фото: грузинський та український державний і політичний діяч Хатія Деканоідзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції. Влада країни прийняла таке рішення через свою проросійську позицію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла депутат грузинського парламенту, екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента Грузії Хатія Деканоїдзе.

Вона пояснила, що наразі у Грузії великий вплив має олігарх Бідзіна Іванішвілі, який на початку 90-х заробив свої активи у Росії. У 2012 році він був прем'єр-міністром, але вже наступного року пішов з посади та залишався в тіні.

"Після цього вже десятий рік Іванішвілі править Грузією, він людина, яка до кінця прихопила державу і робить те, що їй подобається", - сказала Деканоїдзе.

До 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі, - ред.) залишалася у "сірій зоні", але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продемонструвала, що підтримує Кремль.

"Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу, і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", - додала парламентар.

За словами Деканоїдзе, "Грузинська мрія", Іванішвілі зокрема, мають тісні зв'язки з російськими олігархами. Сам Бідзіна Іванішвілі, а також його близькі родичі знаходяться під санкціями України.

Нагадаємо, уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які Україна надала під час нападу РФ у 2008 році.

Міноборони Грузії заявило, що не буде передавати "Буки", оскільки отримало їх не безкоштовно, а придбало.

Пізніше у грузинському уряді назвали іншу причину, заявивши, що такий крок нібито є спробою втягнути Грузію у збройний конфлікт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Міхеіл Саакашвілі Хатія Деканоідзе Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна