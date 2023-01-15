У Грузії вигадали виправдання відмові передавати Україні "Буки"

Прохання України до грузинської влади про передачу озброєння є спробою втягнути Грузію у збройний конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар віце-прем'єра Грузії та міністра культури, спорту та молоді Теї Цулукіані.

Вона заявила, що влада її країни не хоче бути залученою до військового протистояння Росії та України. Саме тому було відмовлено у наданні військової допомоги українським військовим.

"Відповідь одна - грузинська влада не допустить, щоб держава Грузія була залучена у військове протистояння. Тому ми не надамо допомоги військового типу, звичайно, жодній із сторін військового конфлікту", - сказала Цулукіані.

За її словами, уряд країни докладе всіх зусиль, щоб не допустити такого залучення, оскільки Грузія і так пройшла через надто багато воєн.

"Ми пережили занадто багато воєн. Цього може не пам'ятати хтось із слухачів, тому що вони народилися і ростуть після закінчення воєн у Грузії, але при владі перебуваємо ми - покоління війни", - наголосила міністр.

Цулукіані наголосила, що пам'ятає минулі війни і те, що на владі лежить відповідальність за майбутнє своєї країни. Однак вона сподівається, що війна в Україні незабаром закінчиться її перемогою.