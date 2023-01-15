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У Грузії вигадали виправдання відмові передавати Україні "Буки"

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Грузія, Неділя 15 січня 2023 15:30
У Грузії вигадали виправдання відмові передавати Україні "Буки" Фото: у Грузії вигадали виправдання відмові передавати Україні "Буки" (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Прохання України до грузинської влади про передачу озброєння є спробою втягнути Грузію у збройний конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар віце-прем'єра Грузії та міністра культури, спорту та молоді Теї Цулукіані.

Вона заявила, що влада її країни не хоче бути залученою до військового протистояння Росії та України. Саме тому було відмовлено у наданні військової допомоги українським військовим.

"Відповідь одна - грузинська влада не допустить, щоб держава Грузія була залучена у військове протистояння. Тому ми не надамо допомоги військового типу, звичайно, жодній із сторін військового конфлікту", - сказала Цулукіані.

За її словами, уряд країни докладе всіх зусиль, щоб не допустити такого залучення, оскільки Грузія і так пройшла через надто багато воєн.

"Ми пережили занадто багато воєн. Цього може не пам'ятати хтось із слухачів, тому що вони народилися і ростуть після закінчення воєн у Грузії, але при владі перебуваємо ми - покоління війни", - наголосила міністр.

Цулукіані наголосила, що пам'ятає минулі війни і те, що на владі лежить відповідальність за майбутнє своєї країни. Однак вона сподівається, що війна в Україні незабаром закінчиться її перемогою.

"Я сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і закінчиться перемогою української держави та народу", - заявила міністр.

Раніше РБК-Україна писала, що уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук" , надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням віддати їх громадянинові та колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

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