Президент Грузии Зурабишвили поддержала украинцев в годовщину войны

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Watch .

"Прошло два года, прошло два года, но Россия не победила! Россия не смогла сломить Украину и вашу силу. России не удалось разделить Европу и отделить Европу от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка на вашем лице, а успех и Победа за вами!", - сказала президент Грузии в обращении

Позиция Грузии по войне в Украине

Ранее мы писали, что Грузия отказалась вернуть Украине комплексы "Бук", которые страна получила во время нападения РФ в 2008 году.

К слову, в Грузии придумали причину отказа передачи Украине "Буков".

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.