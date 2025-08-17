Президент Фінляндії може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом, - Politico

Лідери ЄС непокояться, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього ставлення від президента США Дональда Трампа, як до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, у ЄС вирішили вжити заходів для того, щоб підвищити шанси Києва. Зокрема, за словами джерел Politico, разом із Зеленським до США може поїхати один з улюблених співрозмовників Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", - пише Politico.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання. Згодом Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім "певний прогрес є".

