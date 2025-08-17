ua en ru
Президент Фінляндії може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом, - Politico

Неділя 17 серпня 2025 07:43
Президент Фінляндії може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом, - Politico Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Лідери ЄС непокояться, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього ставлення від президента США Дональда Трампа, як до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, у ЄС вирішили вжити заходів для того, щоб підвищити шанси Києва. Зокрема, за словами джерел Politico, разом із Зеленським до США може поїхати один з улюблених співрозмовників Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", - пише Politico.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання. Згодом Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім "певний прогрес є".

Також ми писали, що Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.

Наразі відомо, що Трамп хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.

Сам же Зеленський заявив, що вже у понеділок, 18 серпня, зустрінеться з Трампом у Вашингтоні.

