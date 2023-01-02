Президент Єврокомісії поговорила з Зеленським: вже планує візит до України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн провела першу розмову з президентом України Володимиром Зеленським у новому році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на фон дер Ляйєн у Twitter .

"Під час першої розмови у новому році з президентом Зеленським я передала українському народу мою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії", - написала вона.

Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.

Окрім того, скоро ЄС почне виплачувати пакет підтримки в розмірі 18 млрд євро щомісячними траншами.

"Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч з вами незабаром в Україні", - додала вона.

Зазначимо, що фон дер Ляйєн вже тричі відвідувала Україну з початку повномасштабної війни.

Додамо, що у листопаді Зеленський зустрівся у Києві з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

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