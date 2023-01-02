ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским: уже планирует визит в Украину

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 14:28
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским: уже планирует визит в Украину Фото: президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провеа первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в новом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фон дер Ляйен в Twitter.

"Во время первого разговора в новом году с президентом Зеленским я передала украинскому народу мою искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - написала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет поддерживать Украину в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями и школьными автобусами. Также продолжится и финансовая помощь.

Кроме того, скоро ЕС начнет выплачивать пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами.

"Я с нетерпением жду новой встречи с вами в скором времени в Украине", - добавила она.

Отметим, что фон дер Ляйен уже трижды посещала в Украине с начала полномасштабной войны.

Добавим, что в ноябре Зеленский встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Владимир Зеленский
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины