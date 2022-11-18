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Зеленський зустрівся з віце-президентом Єврокомісії: про що говорили (відео)

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 15:34
Зеленський зустрівся з віце-президентом Єврокомісії: про що говорили (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся в Києві з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Сторони обговорити подальшу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Під час зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом обговорили питання невідкладної фінансової підтримки України до кінця цього року та узгодження планів на 2023 рік", - повідомив Зеленський.

За словами президента, він також обговорив з віце-президентом Єврокомісії План швидкого відновлення житла й об’єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan).

залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва. Під час свого візиту він також встиг зустрітися і з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Володимир Зеленський Єврокомісія Київ
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