Президент Естонії підтвердив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО

Естонія підтримує Україну як у боротьбу з російською агресією, так і на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Естонії Алара Каріса на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Україна залужила на мир в межах своїх міжнародно визнаних територій. Харків, Донецьк, Херсон, Крим - вся українська земля ніколи не має зазнати злигоднів війни, її жахів", - сказав Каріс.

Він наголосив на тому, що, "надаючи перспективну стратегію щодо підтримання архітектури європейської безпеки, ми маємо ввести Україну до нашої демократичної родини й також домагатися розширення ЄС і НАТО".

"Я хочу підтвердити нашу підтримку України, як на бойовищі, так і на шляху до ЄС і НАТО", - зазначив президент Естонії.

Вступ України в ЄС

Повномасштабне вторгнення РФ різко прискорило українську євроінтеграцію, і вже на п'ятий день повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, Україна подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу.

При цьому президент Володимир Зеленський вимагав від Європи максимально швидкого її розгляду за "особливою процедурою" з огляду на екстремальні обставини, в яких опинилася Україна.

Офіційний статус кандидата наша держава набула 23 червня 2022 року, і разом із цим - низку рекомендацій від ЄС, виконання яких було умовою переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про виконання нашою країною всіх вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС. А 26 квітня глава Європарламенту підтримала початок переговорів щодо членства України в ЄС цього року.

Детальніше про те, які вимоги Україні потрібно виконати для членства, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, що Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Проте генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу у війні.

У липні пройде саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО. При цьому країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.