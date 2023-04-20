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Зеленський про вступ до НАТО: Україна все зробила для того, щоб заявку задовольнили

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Четвер 20 квітня 2023 23:21
Зеленський про вступ до НАТО: Україна все зробила для того, щоб заявку задовольнили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, найбільший вклад у це зробили Збройні сили України.

"Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Також чеський президент Петр Павел на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.

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Володимир Зеленський НАТО Війна Росії проти України
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