Столтенберг про членство України в НАТО: всі союзники за, але фокус зараз на іншому

Усі країни-члени НАТО погодилися з тим, що Україна буде членом Альянсу. Однак зараз необхідно забезпечити перемогу українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі "Рамштайн".

"Усі країни НАТО погодилися, що Україна буде членом НАТО, але зараз фокус на тому, щоб забезпечити перемогу України. Без суверенної та незалежної України немає сенсу обговорювати її членство в НАТО", - сказав Столтенберг, коментуючи питання щодо надання Україні дорожньої карти для вступу до НАТО.

Своєю чергою він додав, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, коли ця російсько-українська війна закінчиться.

"Ми сподіваємося, що Україна досягне значного прогресу, і настане стабільний світ. Але ніхто не може сказати це напевно, тому нам треба готуватися до довгої дороги, але й після того, як війна закінчиться, нам треба буде підтримувати Україну, щоб переконатися, що в неї є сила та здатність стримувати нові атаки", - підсумував Столтенберг.

Зазначимо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Нагадаємо, як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

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