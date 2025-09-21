Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки РФ, що залітають у зону НАТО

Президент Чехії прокоментував інцидент з російськими МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. На його думку, НАТО має реагувати на такі випадки.

"Зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо", - сказав він.

Павел вважає, що порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і для збиття такого літака.

"Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами", - додав президент Чехії.