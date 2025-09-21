UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки РФ, що залітають у зону НАТО

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Чехії Петр Павел вважає, що на порушення з боку Росії НАТО має реагувати й військовим шляхом. Йдеться про збивання російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павела, якого цитує Radio Prague International.

Президент Чехії прокоментував інцидент з російськими МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. На його думку, НАТО має реагувати на такі випадки.

"Зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо", - сказав він.

Павел вважає, що порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і для збиття такого літака. 

"Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами", - додав президент Чехії.

 

Російські МіГи в Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Винищувачі РФ були у повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин. Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року.

Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Крім того, у Польщі заявили, що 19 вересня два винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЧехіяЕстонія