Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Президент Чехии считает, что стоит сбивать самолеты РФ, залетающие в зону НАТО

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Чехии Петр Павел считает, что на нарушения со стороны России НАТО должно реагировать и военным путем. Речь идет о сбивании российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павела, которого цитирует Radio Prague International.

Президент Чехии прокомментировал инцидент с российскими МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. По его мнению, НАТО должно реагировать на такие случаи.

"В том числе и военной реакцией. Россия очень быстро осознает, что совершила ошибку и пересекла границу допустимого. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно", - сказал он.

Павел считает, что нарушение воздушного пространства является поводом для активации оборонительных механизмов и для сбития такого самолета.

"То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами", - добавил президент Чехии.

 

 

Российские МиГи в Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Истребители РФ были в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут. Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году.

После этого правительство Эстонии запросило в НАТО применить статью 4 Североатлантического договора.

Кроме того, в Польше заявили, что 19 сентября два истребителя РФ нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

НАТОРоссийская ФедерацияЧехияЭстония