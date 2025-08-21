Президент Чехії підтримав участь країни у миротворчій місії в Україні

Якщо в Україні будуть розміщені міжнародні миротворчі сили, Чехія може стати їх частиною.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České novin .

Павел зауважив, що якщо в Україні будуть розміщені миротворчі сили, Чехія може і повинна бути їх частиною, оскільки вона є активним учасником мирного процесу і підтримує країну, що зазнала нападу, з самого початку російської інвазії.

"Існує також ідея, що вздовж лінії зіткнення, незалежно від того, яка угода буде укладена, може бути створена певна демілітаризована зона. Така зона підлягатиме не тільки технічному, але й фізичному нагляду. Ймовірно, відбулося б і певне розміщення міжнародних сил", - зазначив президент.

Зауважимо що днями міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що для Чехії нічого такого зараз не розглядається.

Вона зауважила, що якщо після укладення перемир'я чеські військові будуть діяти в Україні, то це, на її думку, може бути схоже на ситуацію після військового конфлікту в колишній Югославії.

За її словами, чеські війська не будуть на лінії зіткнення військового конфлікту.

"Я не можу уявити, яким буде результат, тому що ще недавно російська сторона відмовлялася від розміщення будь-яких іноземних сил на території України. А тепер, можливо, відбудеться якась зміна позиції", - зазначив Павел.

Водночас, за словами речника Міністерства оборони Давида Шіми, у разі залучення чеської армії могло б йтися, наприклад, про забезпечення навчання українських військових або допомогу в розмінуванні.