Президент Чехии поддержал участие страны в миротворческой миссии в Украине

Если в Украине будут размещены международные миротворческие силы, Чехия может стать их частью.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České novin .

Павел отметил, что если в Украине будут размещены миротворческие силы, Чехия может и должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса и поддерживает страну, подвергшуюся нападению, с самого начала российской инвазии.

"Существует также идея, что вдоль линии соприкосновения, независимо от того, какое соглашение будет заключено, может быть создана определенная демилитаризованная зона. Такая зона будет подлежать не только техническому, но и физическому надзору. Вероятно, произошло бы и определенное размещение международных сил", - отметил президент.

Заметим, что на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что для Чехии ничего такого сейчас не рассматривается.

Она отметила, что если после заключения перемирия чешские военные будут действовать в Украине, то это, по ее мнению, может быть похоже на ситуацию после военного конфликта в бывшей Югославии.

По ее словам, чешские войска не будут на линии соприкосновения военного конфликта.

"Я не могу представить, каким будет результат, потому что еще недавно российская сторона отказывалась от размещения каких-либо иностранных сил на территории Украины. А теперь, возможно, произойдет какое-то изменение позиции", - отметил Павел.

В то же время, по словам представителя Министерства обороны Давида Шимы, в случае привлечения чешской армии речь могла бы идти, например, об обеспечении обучения украинских военных или помощи в разминировании.