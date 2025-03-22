Президент Чехії про гарантії безпеки для України: можуть розділити між собою США та Європа

Гарантії безпеки для України можуть складатися з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантій від європейських країн.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Європейській правді ".

Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні можна очікувати, що США захищатимуть ці інтереси.

Водночас, за його словами, інша складова гарантій буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну".

"Зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", - пояснив президент.

У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію американського президента Дональда Трампа з цього питання.

"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО - це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", - зазначив Павел.

Він також додав, що наразі не варто знімати з розгляду це питання повністю.

"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, Адже політики приходять і уходять. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", - підсумував він.