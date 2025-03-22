Президент Чехии о гарантиях безопасности для Украины: могут разделить между собой США и Европа
Гарантии безопасности для Украины могут состоять из двух компонентов: соглашения с США о минералах и гарантий от европейских стран.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде".
Говоря о потенциальном соглашении между Украиной и США, чешский президент отметил, что из-за присутствия американского бизнеса в Украине можно ожидать, что США будут защищать эти интересы.
В то же время, по его словам, другая составляющая гарантий будет со стороны европейских стран, которые "задекларировали готовность поддерживать Украину".
"Сейчас мы говорим преимущественно о новосозданной так называемой "коалиции решительных" государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", - пояснил президент.
В ответ на вопрос, почему среди гарантий безопасности он не видит членство Украины в НАТО, Павел указал на позицию американского президента Дональда Трампа по этому вопросу.
"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО - это не вопрос нескольких месяцев. Для этого понадобится больше времени", - отметил Павел.
Он также добавил, что пока не стоит снимать с рассмотрения этот вопрос полностью.
"Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, ведь политики приходят и уходят. В США будет другая власть через три года. И мы можем увидеть другую точку зрения при новой администрации", - подытожил он.
Напомним, что на днях президент Чехии Петр Павел посетил Одессу. Во время его встречи с украинскими чиновниками Россия атаковала город беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed.
Вчера президент Павел рассказал, застал ли ночной обстрел в Одессе.
Заметим, что уже длительное время президент Владимир Зеленский отмечает, что приглашение Украины в НАТО стало бы гарантией безопасности для сдерживания России в будущем. К тому же это является одним из ключевых пунктов плана победы, который разработала Украина.
В администрации Дональда Трампа отвергли возможность вступления Украины в НАТО. В частности, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США считают нереалистичным членство Украины в Альянсе.
Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления - это предмет дискуссий.
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