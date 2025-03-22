Президент Чехии о гарантиях безопасности для Украины: могут разделить между собой США и Европа

Гарантии безопасности для Украины могут состоять из двух компонентов: соглашения с США о минералах и гарантий от европейских стран.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде ".

Говоря о потенциальном соглашении между Украиной и США, чешский президент отметил, что из-за присутствия американского бизнеса в Украине можно ожидать, что США будут защищать эти интересы.

В то же время, по его словам, другая составляющая гарантий будет со стороны европейских стран, которые "задекларировали готовность поддерживать Украину".

"Сейчас мы говорим преимущественно о новосозданной так называемой "коалиции решительных" государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", - пояснил президент.

В ответ на вопрос, почему среди гарантий безопасности он не видит членство Украины в НАТО, Павел указал на позицию американского президента Дональда Трампа по этому вопросу.

"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО - это не вопрос нескольких месяцев. Для этого понадобится больше времени", - отметил Павел.

Он также добавил, что пока не стоит снимать с рассмотрения этот вопрос полностью.

"Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, ведь политики приходят и уходят. В США будет другая власть через три года. И мы можем увидеть другую точку зрения при новой администрации", - подытожил он.