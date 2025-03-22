Віткофф: гарантії для України за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс - відкрите питання

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають несумісним вступ України в НАТО з мирною угодою з РФ. Але надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу - це предмет дискусій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону.

За словами Віткоффа, українська сторона нібито фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука, Єрмак - я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО", - сказав він.

При цьому спецпредставник Дональда Трампа зазначив, що гарантії для України за 5-ю статтею Договору альянсу про колективну оборону без вступу є предметом дискусій.

"Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту - чи то від США, чи від європейських держав - навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це - тема для обговорення", - заявив Віткофф.

Він також наголосив, що "якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО".

Нагадаємо, 5-та стаття НАТО передбачає, що напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, і країни НАТО зобов’язані надати допомогу. Це ключовий принцип колективної оборони. Вперше статтю застосували після терактів у США 11 вересня 2001 року.