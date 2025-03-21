Президент Чехії розповів, чи застав нічний обстріл в Одесі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Павела під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Ми поїхали з міста десь за 20 хвилин до початку сильних вибухів. Це було не через інцидент - ми були там запланований період часу, і це просто так співпало", - зауважив він.

За словами президента Чехії, він виніс з цієї атаки свій висновок, а саме те, що треба бути справді дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних перемовин або будь-яких перемовин про припинення вогню, а в той час запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі.

"Дуже важко працювати з такою стороною перемовин, і я думаю, що нам треба звернути увагу на ці події, щоби продемонструвати, як Росія переходить до мирних перемовин. І за це має бути відповідальність. Нам треба бути дуже обережними щодо будь-якої майбутньої умови", - підсумував Павел.