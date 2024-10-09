Зеленський: запрошення в НАТО - частина плану миру

План перемоги розрахований на посилення України. І одним з його пунктів є вступ України до НАТО та майбутнє членство.

"Що стосується НАТО в цілому. Так, є такий пункт в плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Запрошення Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно", - заявив Зеленський

Водночас президент наголосив, що сьогодні важливо говорити про посилення українських позицій зараз.

"Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення - це можливість бути сильним в цьому політичному напрямку під час тих чи інших майбутніх переговорів", - підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що скептичні країни можуть бути скептичними щодо членства України в НАТО під час війни.

"Ми їх розуміємо, тому говоримо про запрошення. Якщо тут країни проти, то вони будуть проти й після цього. Тому хочеться не їхньої дипломатичної оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилась, то тоді вони підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - підсумував президент.