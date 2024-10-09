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Зеленський: запрошення в НАТО - частина плану миру

Україна, Середа 09 жовтня 2024 20:03
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Зеленський: запрошення в НАТО - частина плану миру Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

План перемоги розрахований на посилення України. І одним з його пунктів є вступ України до НАТО та майбутнє членство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"Що стосується НАТО в цілому. Так, є такий пункт в плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Запрошення Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно", - заявив Зеленський

Водночас президент наголосив, що сьогодні важливо говорити про посилення українських позицій зараз.

"Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення - це можливість бути сильним в цьому політичному напрямку під час тих чи інших майбутніх переговорів", - підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що скептичні країни можуть бути скептичними щодо членства України в НАТО під час війни.

"Ми їх розуміємо, тому говоримо про запрошення. Якщо тут країни проти, то вони будуть проти й після цього. Тому хочеться не їхньої дипломатичної оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилась, то тоді вони підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - підсумував президент.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року, проте цього так і не сталося.

Раніше сьогодні Зеленський зазначив, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру.

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