Президент Чехии пожелал Тихановской "победы в борьбе с последним европейским диктатором"

Президент Чехии Милош Земан принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая находится в стране по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила. В ходе встречи чешский лидер пожелал ей "победы в борьбе с последним диктатором".
Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек.
"Президент Чешской Республики Милош Земан приветствовал в Ланах (загородная резиденция президентов страны - ред.) представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую", - написал Овчачек.
По его словам, Земан выразил Светлане Тихановской личную поддержку и высоко оценил ее мужество. "Он пожелал оппозиции победы в борьбе с последним европейским диктатором (президентом Беларуси Александром Лукашенко - ред.)", - добавил он.
Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.
Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в конце мая поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.
Как писало РБК-Украина, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.