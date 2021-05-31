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Тихановская поддержала план проведения новых массовых протестных акций в Беларуси

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Вильнюс, Понедельник 31 мая 2021 16:11
Тихановская поддержала план проведения новых массовых протестных акций в Беларуси Фото: Светлана Тихановская поддержала новый план протестов в Беларуси (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня был запущен мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуационно-аналитическим центром. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества", - написала она.

По ее словам, целями плана является восстановление законности и правопорядка в Беларуси, защита суверенитета и независимости страны, а также организованная и мирная передача власти народу. Тихановская заверила, что поддерживает каждого, кто готов присоединиться к акциям протеста.

Она отметила, что план позволит вернуться на улицы людей и мобилизовать все силы для борьбы с президентом страны Александром Лукашенко.

Суть плана состоит в том, что белорусы могут зарегистрироваться для участия в протестных акциях в чат-боте Telegram, указав там только район, в котором проживают. Таким образом штаб оппозиции сможет спланировать даты и места массовых митингов и в нужный момент эта информация придет активистам в виде сообщения в Telegram. После этого бот удалит всю переписку из чата.

Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила на 29 мая глобальный пикет солидарности с Беларусью.

Как писало РБК-Украина, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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