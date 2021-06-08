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Президент Чехії побажав Тихановської "перемоги в боротьбі з останнім європейським диктатором"

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Прага, Вівторок 08 червня 2021 14:57
Президент Чехії побажав Тихановської "перемоги в боротьбі з останнім європейським диктатором" Фото: президент Чехії Мілош Земан (zemanmilos.cz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехії Мілош Земан прийняв лідера білоруської опозиції Світлану Тихановскую, яка знаходиться в країні на запрошення спікера Сенату Мілоша. В ході зустрічі чеський лідер побажав їй "перемоги в боротьбі з останнім диктатором".

Про це в Twitter повідомив офіційний представник Празького граду іржі Овчачек.

"Президент Чеської Республіки Мілош Земан привітав у Ланах (заміська резиденція президентів країни - ред.) представника білоруської опозиції Світлану Тихановську", - написав Овчачек.

За його словами, Земан висловив Світлані Тихановській особисту підтримку і високо оцінив її мужність. "Він побажав опозиції перемоги в боротьбі з останнім європейським диктатором (президентом Білорусі Олександром Лукашенком - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ - від білоруського "бела-чирвона-бели сцяг") прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Зазначимо, Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська наприкінці травня підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.

Як писало РБК-Україна, раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на" чорну пляму" на світовій карті.

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