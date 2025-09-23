Президент Бразилії: війна в Україні має завершитися переговорами

За його словами, війна в Україні не може бути вирішений військовим шляхом.

"Нещодавня зустріч на Алясці дала надію на вирішення шляхом переговорів, необхідно підготувати грунт для реалістичного вирішення. Це означає врахування законних інтересів усіх країн у сфері безпеки", - сказав він.

Щодо ситуації в Газі Лула заявляє, що "терористичні атаки, вчинені Хамасом, є неприйнятними з будь-якої точки зору, але ніщо не виправдовує триваючий геноцид".

Раніше ми писали, що Лула да Сілва вважає, що війна Росії проти України має скоро завершитися. Зокрема, він розкритикував рішення Євросоюзу виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.

"Коли потрібні гроші, щоб боротися з голодом і зберігати ліси, ці ресурси повинні йти на інші цілі", - додав він.