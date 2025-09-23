ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа

Вівторок 23 вересня 2025 16:31
UA EN RU
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Переговори заплановані орієнтовно на 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як повідомили у пресслужбі, зустріч двох лідерів триватиме 45 хвилин. На її початку переговорів очікуються короткі заяви обох лідерів для представників ЗМІ.

Після завершення переговорів з Трампом Зеленський поспілкується з представниками медіа.

Пізніше того ж дня Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський у Нью-Йорку

У понеділок увечері президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. Разом із ним до США вирушили перша леді Олена Зеленська та офіційна українська делегація, до складу якої увійшли представники уряду, дипломатичного корпусу та Офісу президента.

Зеленський зазначив, що програма його перебування в Нью-Йорку буде надзвичайно насиченою - заплановано майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами держав, представниками міжнародних організацій та ключовими партнерами України. Однією з найочікуваніших стане переговори з Трампом.

Зеленський вже провів переговори з Кітом Келлогом - спеціальним представником президента США Дональда Трампа. Основною темою обговорення стала ситуація на передовій, зокрема безпекові виклики, з якими стикається Україна.

Окрім того, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У ході розмови український лідер акцентував на критичній потребі зміцнення системи протиповітряної оборони, яка відіграє ключову роль у захисті мирного населення та інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує