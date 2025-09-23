В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Переговори заплановані орієнтовно на 20:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як повідомили у пресслужбі, зустріч двох лідерів триватиме 45 хвилин. На її початку переговорів очікуються короткі заяви обох лідерів для представників ЗМІ.
Після завершення переговорів з Трампом Зеленський поспілкується з представниками медіа.
Пізніше того ж дня Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН.
Зеленський у Нью-Йорку
У понеділок увечері президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. Разом із ним до США вирушили перша леді Олена Зеленська та офіційна українська делегація, до складу якої увійшли представники уряду, дипломатичного корпусу та Офісу президента.
Зеленський зазначив, що програма його перебування в Нью-Йорку буде надзвичайно насиченою - заплановано майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами держав, представниками міжнародних організацій та ключовими партнерами України. Однією з найочікуваніших стане переговори з Трампом.
Зеленський вже провів переговори з Кітом Келлогом - спеціальним представником президента США Дональда Трампа. Основною темою обговорення стала ситуація на передовій, зокрема безпекові виклики, з якими стикається Україна.
Окрім того, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У ході розмови український лідер акцентував на критичній потребі зміцнення системи протиповітряної оборони, яка відіграє ключову роль у захисті мирного населення та інфраструктури.