RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Президент Бразилии: война в Украине должна завершиться переговорами

Фото: президент Бразилии Лула де Сильва (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Бразилии Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По его словам, война в Украине не может быть решена военным путем.

"Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров, необходимо подготовить почву для реалистичного решения. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности", - сказал он.

Относительно ситуации в Газе Лула заявляет, что "террористические атаки, совершенные Хамасом, являются неприемлемыми с любой точки зрения, но ничто не оправдывает продолжающийся геноцид".

Ранее мы писали, что Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться. В частности, он раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.

"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он.

 

 

Генассамблея ООН

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН вместе с первой леди и украинской делегацией. Он сообщил, что программа будет насыщенной почти двумя десятками встреч с лидерами государств, международными организациями и партнерами Украины, в частности ожидаются переговоры с Трампом.

Известно, что Зеленский уже встретился с Китом Келлогом - специальным представителем президента США Дональда Трампа.

Также у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБразилияЛула да Силва