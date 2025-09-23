Президент Бразилии: война в Украине должна завершиться переговорами
Президент Бразилии Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН.
По его словам, война в Украине не может быть решена военным путем.
"Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров, необходимо подготовить почву для реалистичного решения. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности", - сказал он.
Относительно ситуации в Газе Лула заявляет, что "террористические атаки, совершенные Хамасом, являются неприемлемыми с любой точки зрения, но ничто не оправдывает продолжающийся геноцид".
Ранее мы писали, что Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться. В частности, он раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.
"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он.
Генассамблея ООН
Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН вместе с первой леди и украинской делегацией. Он сообщил, что программа будет насыщенной почти двумя десятками встреч с лидерами государств, международными организациями и партнерами Украины, в частности ожидаются переговоры с Трампом.
Известно, что Зеленский уже встретился с Китом Келлогом - специальным представителем президента США Дональда Трампа.
Также у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.