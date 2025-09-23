Президент Бразилии: война в Украине должна завершиться переговорами

Президент Бразилии Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По его словам, война в Украине не может быть решена военным путем.

"Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров, необходимо подготовить почву для реалистичного решения. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности", - сказал он.

Относительно ситуации в Газе Лула заявляет, что "террористические атаки, совершенные Хамасом, являются неприемлемыми с любой точки зрения, но ничто не оправдывает продолжающийся геноцид".

Ранее мы писали, что Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться. В частности, он раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.

"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он.