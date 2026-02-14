Президент Азербайджану звинуватив РФ у прямих атаках на посольство країни в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росіяни тричі здійснили атаку на енергетику і посольство Азербайджану в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав у коментарі "Українській правді" на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - сказав Алієв.

Він пояснив, що після першої атаки Баку міг припустити, що це була випадковість. Тому країна передала росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв в Україні, включно з консульським відділом, культурними центрами та іншими об'єктами. Однак атаки повторилися.

"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - переконаний президент.

Азербайджанський лідер додав, що у відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.

Резюмуючи Алієв назвав дії Росії "недружнім кроком".

Що сказали в РФ

Трохи пізніше на заяву президента Алієва відреагували в МЗС РФ, заявивши, що "з подивом сприйняли" висловлювання Баку.

"Під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв", - цитує ТАСС твердження російського відомства.