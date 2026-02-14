ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Президент Азербайджану звинуватив РФ у прямих атаках на посольство країни в Україні

Субота 14 лютого 2026 21:31
UA EN RU
Президент Азербайджану звинуватив РФ у прямих атаках на посольство країни в Україні Фото: Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росіяни тричі здійснили атаку на енергетику і посольство Азербайджану в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав у коментарі "Українській правді" на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте також: "Не погоджуйтеся на окупацію". Алієв підказав шлях до відновлення цілісності України

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - сказав Алієв.

Він пояснив, що після першої атаки Баку міг припустити, що це була випадковість. Тому країна передала росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв в Україні, включно з консульським відділом, культурними центрами та іншими об'єктами. Однак атаки повторилися.

"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - переконаний президент.

Азербайджанський лідер додав, що у відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.

Резюмуючи Алієв назвав дії Росії "недружнім кроком".

Що сказали в РФ

Трохи пізніше на заяву президента Алієва відреагували в МЗС РФ, заявивши, що "з подивом сприйняли" висловлювання Баку.

"Під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв", - цитує ТАСС твердження російського відомства.

Удари РФ по об'єктах Азербайджану в Україні

Нагадаємо, 8 серпня Росія атакувала "Шахедами" нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Унаслідок удару виникла пожежа і було пошкоджено трубопровід дизельного палива.

Уже в ніч на 18 серпня окупанти здійснили повторний удар по НПЗ SOCAR в Одеському районі. Після влучання "Шахедів" виникла пожежа, було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.

Крім того, перед цим РФ вдарила десятками боргів по об'єкту газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ зі США та Азербайджану.

Також ми писали, що в ніч на 14 листопада РФ завдала масованого удару по Києву. Під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам Алієв Російська Федерація Азербайджан Війна в Україні
Новини
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи