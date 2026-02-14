Президент Азербайджану звинуватив РФ у прямих атаках на посольство країни в Україні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росіяни тричі здійснили атаку на енергетику і посольство Азербайджану в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав у коментарі "Українській правді" на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - сказав Алієв.
Він пояснив, що після першої атаки Баку міг припустити, що це була випадковість. Тому країна передала росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв в Україні, включно з консульським відділом, культурними центрами та іншими об'єктами. Однак атаки повторилися.
"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - переконаний президент.
Азербайджанський лідер додав, що у відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.
Резюмуючи Алієв назвав дії Росії "недружнім кроком".
Що сказали в РФ
Трохи пізніше на заяву президента Алієва відреагували в МЗС РФ, заявивши, що "з подивом сприйняли" висловлювання Баку.
"Під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв", - цитує ТАСС твердження російського відомства.
Удари РФ по об'єктах Азербайджану в Україні
Нагадаємо, 8 серпня Росія атакувала "Шахедами" нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Унаслідок удару виникла пожежа і було пошкоджено трубопровід дизельного палива.
Уже в ніч на 18 серпня окупанти здійснили повторний удар по НПЗ SOCAR в Одеському районі. Після влучання "Шахедів" виникла пожежа, було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.
Крім того, перед цим РФ вдарила десятками боргів по об'єкту газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ зі США та Азербайджану.
Також ми писали, що в ніч на 14 листопада РФ завдала масованого удару по Києву. Під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану.