Президент Австрии назначил временного канцлера

Президент Австрии назначил Бирляйн канцлером
Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии. Об этом написал в Twitter президент страны Александр ван дер Беллен.
Беллен назначил Бирляйн канцлером.
"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал он.
Экстренное заседании парламента, где было принято это решение, стало результатом правительственного кризиса в Австрии, который спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.
В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.