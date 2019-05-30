Президент Австрії призначив тимчасового канцлера

Президент Австрії призначив канцлером Бірляйн
Суддя Брігітте Бирляйн стала канцлером перехідного уряду Австрії. Про це написав у Twitter президент країни Олександр ван дер Беллен.
Беллен призначив Бирляйн канцлером.
"Минулі дні були непрості для нашої республіки. Ми в якомусь сенсі увійшли на нову територію. Проте хороша новина полягає в тому, що ми увійшли на цю нову територію з самою точною картою", - написав він.
Екстрене засідання парламенту, де було прийнято це рішення, стало результатом урядової кризи в Австрії, яку спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь багатої росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кікла. Також у зв'язку зі скандалом, що розгорівся віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.