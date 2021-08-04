Премьер Великобритании заявил, что поддерживает демократию и народ в Беларуси
Премьер-министр Великобритании встретился с оппозиционеркой Беларуси Светланой Тихановской. Он заявил о поддержке демократии в стране и воли народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Джонсон сказал, что он на стороне лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и поддерживает демократию и гражданское общество в бывшей советской республике.
"Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете", - сказала Джонсон Тихановской на Даунинг-стрит.
Также он отметил, что рад видеть оппозиционерку.
Как известно, белорусская оппозиционерка покинула Беларусь. При этом самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко обозвал ее за это.
Ранее сообщалось, что Тихановская встретилась с Байденом. Президент США также подтвердил, что поддерживает народ Беларуси и его стремление к демократии.
Также сообщалось о том, что вооруженные силы РФ могут быть размещены в Беларуси. Об этом заявил Лукашенко, а в России такой вариант событий отрицают.