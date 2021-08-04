Премьер Великобритании заявил, что поддерживает демократию и народ в Беларуси

Премьер-министр Великобритании встретился с оппозиционеркой Беларуси Светланой Тихановской . Он заявил о поддержке демократии в стране и воли народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон сказал, что он на стороне лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и поддерживает демократию и гражданское общество в бывшей советской республике.

"Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете", - сказала Джонсон Тихановской на Даунинг-стрит.