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Премьер Великобритании заявил, что поддерживает демократию и народ в Беларуси

Новина українською →
Великобритания, Среда 04 августа 2021 04:34
Премьер Великобритании заявил, что поддерживает демократию и народ в Беларуси Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании встретился с оппозиционеркой Беларуси Светланой Тихановской. Он заявил о поддержке демократии в стране и воли народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон сказал, что он на стороне лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и поддерживает демократию и гражданское общество в бывшей советской республике.

"Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете", - сказала Джонсон Тихановской на Даунинг-стрит.

Также он отметил, что рад видеть оппозиционерку.

Как известно, белорусская оппозиционерка покинула Беларусь. При этом самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко обозвал ее за это.

Ранее сообщалось, что Тихановская встретилась с Байденом. Президент США также подтвердил, что поддерживает народ Беларуси и его стремление к демократии.

Также сообщалось о том, что вооруженные силы РФ могут быть размещены в Беларуси. Об этом заявил Лукашенко, а в России такой вариант событий отрицают.

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