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Прем'єр Великобританії заявив, що підтримує демократію і народ в Білорусі

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Великобританія, Середа 04 серпня 2021 04:34
Прем'єр Великобританії заявив, що підтримує демократію і народ в Білорусі Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії зустрівся з опозиціонеркою Білорусі Світланою Тихановской. Він заявив про підтримку демократії в країні і волі народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон сказав, що він на боці лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської і підтримує демократію та громадянське суспільство в колишній радянській республіці.

"Ми повністю на вашому боці, ми дуже підтримуємо те, що ви робите", - сказала Джонсон Тихановської на Даунінг-стріт.

Також він зазначив, що радий бачити опозиціонерку.

Як відомо, Білоруська опозиціонерка покинула Білорусь. При цьому самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко обізвав її за це.

Раніше повідомлялося, що Тихановська зустрілася з Байденом. Президент США також підтвердив, що підтримує народ Білорусі та його прагнення до демократії.

Також повідомлялося про те, що Збройні Сили РФ можуть бути розміщені в Білорусі. Про це заявив Лукашенко, а у Росії такий варіант подій заперечують.

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