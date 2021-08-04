Прем'єр Великобританії заявив, що підтримує демократію і народ в Білорусі
Прем'єр-міністр Великобританії зустрівся з опозиціонеркою Білорусі Світланою Тихановской. Він заявив про підтримку демократії в країні і волі народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джонсон сказав, що він на боці лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської і підтримує демократію та громадянське суспільство в колишній радянській республіці.
"Ми повністю на вашому боці, ми дуже підтримуємо те, що ви робите", - сказала Джонсон Тихановської на Даунінг-стріт.
Також він зазначив, що радий бачити опозиціонерку.
Як відомо, Білоруська опозиціонерка покинула Білорусь. При цьому самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко обізвав її за це.
Раніше повідомлялося, що Тихановська зустрілася з Байденом. Президент США також підтвердив, що підтримує народ Білорусі та його прагнення до демократії.
Також повідомлялося про те, що Збройні Сили РФ можуть бути розміщені в Білорусі. Про це заявив Лукашенко, а у Росії такий варіант подій заперечують.