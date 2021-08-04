Прем'єр Великобританії заявив, що підтримує демократію і народ в Білорусі

Прем'єр-міністр Великобританії зустрівся з опозиціонеркою Білорусі Світланою Тихановской . Він заявив про підтримку демократії в країні і волі народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон сказав, що він на боці лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської і підтримує демократію та громадянське суспільство в колишній радянській республіці.

"Ми повністю на вашому боці, ми дуже підтримуємо те, що ви робите", - сказала Джонсон Тихановської на Даунінг-стріт.