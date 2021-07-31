Лукашенко представил свою версию отъезда Тихановской, назвав ее "мерзавкой"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал лидера белорусской оппозиции "мерзавкой". Так он назвал Светлану Тихановскую, комментируя ее отъезд из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
Лукашенко опроверг утверждение о том, что белорусские власти заставили Тихановскую покинуть страну.
"Сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте", - заявил он.
Лукашенко также заявил, что оппозиционерка якобы лично обращалась к начальнику оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрею Павлюченко за разрешением на выезд из страны и финансовой помощью.
По словам Лукашенко, Тихановской дали 15 тысяч долларов и позволили уехать в Литву.
"И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка!", - заключил он.
Ранее Тихановская заявила, что жалеет об отъезде из Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. По ее мнению, это было ошибкой, которая отчасти привела протестующих к неудаче. При этом она отметила, что к тому моменту белорусы и сами не были готовы к массовым акциям и не имели никаких координационных структур.
Напомним, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он подтвердил поддержку народа Беларуси в его стремлении к демократии.