Байден встретился с Тихановской в Белом доме
Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он подтвердил поддержку народа Беларуси в его стремлении к демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.
"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром (28 июля - ред.). США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - написал Байден.
Тихановская в свою очередь рассказала в своем Telegram-канале, о чем она говорила с Байденом. В частности, лидер оппозиции призвала президента США помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии.
Напомним, Светлана Тихановская прибыла в США с визитом 18 июля. На следующий день она встретилась с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.