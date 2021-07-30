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У Путина отрицают, что Беларусь просила Кремль о размещении вооруженных сил РФ

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Пятница 30 июля 2021 14:27
У Путина отрицают, что Беларусь просила Кремль о размещении вооруженных сил РФ Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Власти Беларуси не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ. Официального обращения не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом вопросе необходимо соблюдать "законные процедуры".

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы России могут быть размещены в Беларуси "в случае угрозы безопасности Союзного государства", но пока такой необходимости нет.

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