У Путина отрицают, что Беларусь просила Кремль о размещении вооруженных сил РФ

Власти Беларуси не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ. Официального обращения не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом вопросе необходимо соблюдать "законные процедуры".

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - сказал Песков.