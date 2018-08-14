На севере Италии обрушился автомобильный мост

Виадук обрушился в итальянской Генуе

В итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны сегодня, 14 августа, частично обрушился виадук. Об этом сообщает полиция в Twitter.

По информации Quotidiano, в момент обрушения на мосту находилось много автомобилей. Однако информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

По данным La Repubblica, речь может идти о десятках пострадавших.

Фото (twitter.com/poliziadistato)

Напомним, в марте в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших. От шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами.