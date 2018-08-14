МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными

Количество погибших в результате обвала моста в Генуи возросло до 35

Украинцев, которые проживают в итальянской Генуе, призывают сообщить о себе родным. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным", - говорится в сообщении.

Напомним, что количество погибших в результате обвала моста в Генуе возросло до 35.

Спасатели обнаружили уже 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Раннее РБК-Украина сообщало, что согласно информации экстренных служб, из-за обвала моста в Генуе как минимум девять человек находятся в критическом состоянии. Медики также подтвердили гибель 9-летнего мальчика, который находился в машине в момент падения части моста.