Обвал моста в Генуе: на компанию-оператора подадут иск в суд

Количество жертв возросло до 35 человек

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что Министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе. Об этом сообщает Reuters.

По словам Тонинелли, именно компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

"Если есть ответственные люди, они должны за это заплатить", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о 35 жертвах обвала моста в Италии. Также сообщалось, что во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Обвал моста произошел сегодня, 14 августа 2018 года, в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны. Кроме того, Тонинелли заявил, что направляется на место происшествия.

Добавим, что сейчас информации о погибших и пострадавших украинцах в результате обвала моста в Генуе нет. Украинский консул в Милане поддерживает оперативный контакт с местной полицией.