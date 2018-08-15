Число жертв обвала моста в Италии возросло до 37 человек

Среди погибших из-за обвала моста в Италии трое несовершеннолетних

В результате обвала моста в Италии, который произошел вчера, 14 августа 2018 года, погибли 37 человек. Об этом сообщает местное издание ilsecoloxix.it.

Как сообщается, среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок 8 лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии.

"37 подтвержденных погибших, из которых 5 были обнаружены ночью, в 3, 4, 5 и в 7:30 - все мужчины около 40 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сообщал, что при обрушении автомобильного моста в Генуе (Италия) погибли 35 человек. Министр внутренних дел Италии пообещал наказать виновных в обрушении моста в Генуе.

Кроме того, Департамент консульской службы МИД Украины призвал украинцев, которые проживают в итальянской Генуе, сообщить о себе родным.

Также сообщалось, что министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.