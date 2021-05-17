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Премьер Чехии ответил на слова Земана о новой версии взрывов на складах

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Прага, Понедельник 17 мая 2021 02:45
Премьер Чехии ответил на слова Земана о новой версии взрывов на складах Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Милош Земан озвучил версию, согласно которой события семилетней давности могли произойти из-за попытки скрыть недостачи боеприпасов на складе. Премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента.

Об этом сообщает frekvence1.

Правоохранительные органы расследует только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.

"Я объяснил президенту, что полиция расследует одну версию, связанную с российскими спецслужбами. Возможно, в ходе расследования с 2014 года было больше одной версии. Но я не могу объяснить, почему сейчас президент настаивает на том, что версий больше", - сказал Бабиш.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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