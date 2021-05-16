Земан назвал глупостью решение РФ включить Чехию в список "недружественных стран"
Решение России включить Чехию в список "недружественных стран" является "глупостью". Москва сделала ошибку в отношении бывшего друга.
Земан на протяжении многих лет выступал за дружественные отношения с РФ, поддерживал ее участие в строительстве новой АЭС в его стране, а также призывал чешские власти закупать российскую вакцину от COVID-19.
"С российской стороны это - глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей - это ошибка", - заявил глава государства.
Напомним, 14 мая правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".
Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как выявили связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что также высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.