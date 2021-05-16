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Земан назвал глупостью решение РФ включить Чехию в список "недружественных стран"

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Прага, Воскресенье 16 мая 2021 22:57
Земан назвал глупостью решение РФ включить Чехию в список "недружественных стран" Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Решение России включить Чехию в список "недружественных стран" является "глупостью". Москва сделала ошибку в отношении бывшего друга.

Об этом в эфире Frekvence 1 заявил чешский президент Милош Земан.

Земан на протяжении многих лет выступал за дружественные отношения с РФ, поддерживал ее участие в строительстве новой АЭС в его стране, а также призывал чешские власти закупать российскую вакцину от COVID-19.

"С российской стороны это - глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей - это ошибка", - заявил глава государства.

Напомним, 14 мая правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как выявили связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что также высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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